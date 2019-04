(@BassoFabrizio)



Pensare male è il biglietto da visita di Stash e i The Kolors. Insieme a loro una ipnotizzante Elodie. Il brano, in uscita su etichetta Island Records e scritto da Stash in collaborazione con Davide Petrella e prodotto insieme ai Daddy’s Groove, segna l’inizio di un nuovo capitolo del percorso dei The Kolors. Pensare male è nata in una notte, dall'esigenza del cantante di raccontarsi ed esprimere ciò che tutti i ragazzi della sua generazione vivono. Ho intervistato Stash.



Partiamo da questa nuova strada.

E' quella che apre un nuovo capitolo con la sua chitarra punteggiante. E' poi il primo brano tradotto con i Daddy's Groove che hanno base in Italia ma un respiro internazionale.

Sei in fuga dal mainstream.

Di solito la logica di ragionamento è una ricerca delle hit qui vado alla ricerca della positività.

La differenza?

Mi sono raccontato da perdente, prima ero sempre figo. Sento che sta accadendo qualcosa di diverso.

Difficile parlare di amore ai tempi della rete?

Nel mio caso il sentimento di fondo è comunque lo stesso del bacio del celebre quadro di Hayez ma condizionato da più fattori.

Cosa intende?

Che oggi i rapporti sono più veloci all'inizio e alla fine.

La tua narrazione dove porta?

Racconto quello che non è comprensibile ai genitori ma fa parte della nostra generazione.

Mara Maionchi ha inciso molto in questo cambio di percorso.

Vero. Siamo stati parecchio insieme in studio con lei e Davide Petrella. Io le facevo ascoltare più cose possibili, è una persona che stimo molto.

E lei?

A un certo punto mi ha detto: tu non perdi mai. E li è scattata la prima scintilla verso il cambiamento.

Difficile mettersi a nudo in una canzone?

Io voglio dare un flash di quello che accade nella mia vita. Ho quasi trent'anni, un momento importante. La ho scritta in una notte.

La scelta di Elodie?

Volevo una cantate giovane e pop. Anche col senno del poi sono convinto di avere fatto la scelta perfetta.

C'è un disco in programma?

Per ora abbiamo altri singoli. Per un nuovo album c'è tempo.