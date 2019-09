Poche ore fa Diletta Leotta ha pubblicato una foto che ha infiammato immediatamente i social. Lo scatto postato dalla bella conduttrice siciliana, classe 1991, ha ottenuto oltre 585.000 like in meno di ventiquattro ore.

Diletta Leotta, classe 1991, è tra i personaggi più affermati e popolari del mondo dello spettacolo italiano. La bella conduttrice siciliana vanta anche un grande seguito social grazie a un profilo Instagram che conta oltre 4.500.000 di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, viaggi in giro per l’Italia, vacanze e momenti di relax.

Vip: gli scatti social che hanno fatto il pieno di like

Nelle scorse settimane numerose star hanno infiammato il web con scatti diventati virali. Il primo artista è stato Lenny Kravitz (qui potete trovare tutte le foto più belle di Lisa Bonet, sua ex moglie e ora sposata con Jason Momoa) che ha dato prova di non avere alcuna paura dello scorrere del tempo, infatti il cantante cinquantacinquenne ha postato una foto in cui ha mostrato fieramente il suo fisico scolpito e perfetto che farebbe impallidire anche un ventenne.

Successivamente è stata la volta di Britney Spears che ha lasciato il pubblico di stucco per la nuova immagine che ricorda quella dell’album “Blackout”, troviamo poi Charlize Theron che ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli destinato a fare tendenza in tutto il mondo.

Veniamo ora alle star del nostro paese, la prima è Miriam Leone, protagonista di “1994”, il cui debutto è fissato venerdì 4 ottobre, alle 21.15, su Sky Atlantic (qui potete trovare tutte le foto più belle della serata romana dell’anteprima) che ha sorpreso i fan con il suo drastico cambio di immagine, in seguito è toccato alla sensuale Wanda Nara che ha fatto girare la testa a decine di migliaia di follower con lo scatto tra le lenzuola.

Diletta Leotta: la foto al San Paolo di Napoli

Parliamo ora di Diletta Leotta (qui potete trovare tutte le foto più belle della conduttrice). Nelle scorse ore la ragazza ha infiammato il web con un post che ottenuto oltre 585.000 like in meno di ventiquattro ore, sintomo di come la conduttrice sia una delle personalità televisive più seguite e amate dal pubblico del Bel paese.

La foto pubblicata mostra la presentatrice, all’interno dello Stadio San Paolo di Napoli, sfoggiare un look che mette in risalto le sue curve perfette. Diletta Leotta ha scelto una t-shirt bianca e una gonna dai colori fluo che richiama la tonalità del rossetto. Innumerevoli i commenti dei suoi fan che hanno sottolineato la bellezza della ragazza.