Dopo Lenny Kravitz e Aida Yespica , tocca ora a Wanda Nara mandare in tilt i social. La bellissima argentina, classe 1986, ha condiviso uno scatto che ha ottenuto oltre 190.000 like su Instagra m in poco tempo.

Nei giorni scorsi il web si è infiammato con uno scatto postato da Lenny Kravitz (qui potete trovare le foto della sua ex moglie) che ha mostrato il fisico scolpito da cinquantacinquenne che sembrerebbe in realtà quello di un ragazzo con poco più di vent’anni. La foto ha subito fatto il giro del web ottenendo decine di migliaia di like e numerose condivisioni.

Wanda Nara: lo scatto Instagram

Ora tocca invece a Wanda Nara mandare in tilt i social, infatti la bellissima argentina, classe 1986, ha postato uno scatto davvero provocante.

La modella ha condiviso una foto di un servizio fotografico sul suo profilo Instagram che vanta oltre cinque milioni e mezzo di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, shooting, viaggi e momenti di relax con la famiglia.

La foto: oltre 190.000 like

La foto di Wanda Nara ha subito infiammato il web ottenendo più di 190.000 like in poco tempo, emblema della grande attenzione mediatica rivolta alla moglie di Mauro Icardi.

Celebrity: gli scatti dei vip

Nei giorni scorsi altre celebrity hanno condiviso foto che hanno subito fatto il giro del web. Il primo nome è quello di Britney Spears (qui potete trovare tutte le foto più belle della Principessa del Pop) che ha mostrato un nuovo look mandando in visibilio i fan che ora dovranno dire addio all’iconica chioma bionda della cantante, il secondo è quello di Aida Yespica che ha accesso Instagram con una foto in costume, troviamo poi anche la diva Charlize Theron che ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli che è già pronto a diventare una nuova tendenza a livello internazionale.