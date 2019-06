Bianca Atzei parla dell'amore con Stefano Corti: "Sono felice"

Cupido ha fatto centro e il cuore di Bianca Atzei è tornato a battere. Nei giorni scorsi le voci sempre più insistenti di una relazione della cantante sarda hanno trovato conferma: Stefano Corti è il nuovo fidanzato dell’artista.

Subito dopo la diffusione della notizia, tantissimi utenti hanno inviato messaggi di congratulazioni a Bianca che soltanto pochi giorni fa si è finalmente espressa sulla sua situazione sentimentale.

Bianca Atzei: il messaggio su Instagram

Bianca, classe 1987, ha scritto un post sul suo profilo Instagram in cui ha raccontato i sentimenti provati ora e come la vita le stia regalando un momento di grande serenità, grazie all’amore del suo Stefano. Queste le parole della cantante: “Sono felice che vi state accorgendo dei miei occhi luminosi. Si, lo sono e sto bene. Respiro aria pulita, vento fresco e pensieri sereni. Ormai mi conoscete e con voi ho condiviso tutte le mie emozioni. E son contenta di condividere con voi questa serenità che ho nel cuore in questo momento. Vi voglio bene”.

Il post ha subito fatto il pieno di consensi ottenendo oltre 22.000 like e più di 400 commenti in cui i fan hanno espresso grande felicità per la cantante, tra i messaggi anche le congratulazioni da parte della showgirl Valeria Marini e dell’attore Giulio Berruti.

Bianca Atzei: il nuovo singolo è “La mia bocca”

Nel frattempo Bianca ha appena pubblicato il nuovo brano “La mia bocca”, il cui video ufficiale ha già ottenuto oltre 60.000 visualizzazioni, grazie anche all’eccellente lavoro fatto da Gaetano Morbioli, la firma più importante della musica italiana; infatti, il regista ha lavorato con tutti i più grandi nomi della discografia del Bel paese: da Cristiano Malgioglio a Emma, da Tiziano Ferro ad Alessandra Amoroso passando anche per Paola & Chiara (clicca qui per vedere tutte le foto più sexy di Paola Iezzi).

La canzone ha guadagnato ottimi consensi da parte del pubblico e si candida a diventare uno dei tormentoni dell’estate italiana.