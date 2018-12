Uno studio rivela che il sale da cucina contiene microplastiche

Uno studio di recente pubblicazione ha individuato la presenza della microplastica all’interno del sale marino, comunemente utilizzato in cucina. La ricerca è frutto di una collaborazione tra Greenpeace e l’Università sudcoreana di Incheon. I ricercatori hanno analizzato 39 campioni di sale da cucina provenienti da varie nazioni, inclusa l’Italia, e in 36 di essi hanno rinvenuto la presenza di frammenti di plastica di dimensioni inferiori ai 5 millimetri.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista internazionale specializzata Environmental Science & Technology.

Microplastiche e inquinamento

Lo studio ha preso in esame campioni di sale marino, di miniera e di lago. Gli scienziati hanno potuto così notare la presenza di Polietilene, Polipropilene e Polietilene Tereftalato (PET). Si tratta delle tipologie di plastica più utilizzate nella produzione di imballaggi usa e getta.

“Numerosi studi hanno già dimostrato la presenza di plastica in pesci e frutti di mare, acqua di rubinetto e adesso anche nel sale da cucina”, dichiara Giusseppe Ungherese, responsabile della Campagna Inquinamento della divisione italiana di Greenpeace. “Questa ricerca conferma la gravità dell’inquinamento da plastica e come per noi sia ormai impossibile sfuggire a tale contaminazione”, prosegue l’esperto. “È necessario fermare l’inquinamento alla radice ed è fondamentale che le grandi aziende facciano la loro parte riducendo drasticamente l’impiego della plastica usa e getta per confezionare i loro prodotti,” conclude Ungherese.

Il rilascio di plastica nei mari

Lo studio internazionale rappresenta la prima ricerca su larga scala condotta sul tema delle microplastiche nel sale da cucina. I risultati ottenuti hanno consentito di effettuare una correlazione tra i livelli di inquinamento del cloruro di sodio e il rilascio di plastica nei mari. Tra i campioni analizzati, in quelli provenienti dall’Asia è stata individuata la maggiore contaminazione.

L’analisi del sale marino ha consentito ai ricercatori di osservare un’elevata presenza di microplastiche (tra le 0 e le 1674 per chilo). Nei campioni provenienti dai laghi salati e dalle miniere la concentrazione di microplastiche è risultata inferiore: tra le 28 e le 462 per chilo nel primo caso e tra le 0 e le 148 per chilo nel secondo.