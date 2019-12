Tra una passeggiata spaziale e l’altra, Luca Parmitano non scorda la sua Sicilia. L’astronauta nato a Paternò, in provincia di Catania, ha risentito profumo di casa durante un collegamento con l’Istituto Santa Lucia di Lipari, regalando agli studenti una giornata indimenticabile. Tra le tante domande ricevute dagli alunni, AstroLuca si è mostrato particolarmente emozionato di fronte a quelle che gli chiedevano di descrivere i sentimenti provati vedendo la sua terra natia dallo spazio. Parmitano si è detto orgoglioso e nostalgico, ma sono ancora diversi i compiti da svolgere durante la missione Beyond prima di poter tornare a casa.

AstroLuca agli studenti di Lipari: “Mi manca la Sicilia"

I ragazzi dell’Istituto Santa Lucia di Lipari hanno avuto l’occasione straordinaria di collegarsi in diretta con Luca Parmitano per circa mezz’ora, ‘bombardandolo’ di domande per soddisfare le proprie curiosità. Conoscendo però il legame di AstroLuca con la propria terra, alcuni studenti non si sono limitati a interrogare l’astronauta sui diversi aspetti della vita in orbita, soffermandosi invece sul tempo, ormai tanto, trascorso lontano da casa. Così, ad esempio, un’alunna di nome Giulia ha chiesto a Parmitano di descrivere ciò che ha provato vedendo per la prima volta la Sicilia dallo spazio. “Mi ha provocato tante emozioni - ha spiegato AstroLuca - Ho provato mille sensazioni, nostalgia, voglia di tornare a casa, l’orgoglio per la mia terra”. Il concetto della nostalgia ritorna anche nella risposta data a Nunzia Manganato, studentessa di terza media di 13 anni a cui Parmitano ha ammesso che la Sicilia “mi manca molto. Mi manca la mia famiglia, la mia gente, ma tornerò presto".

Luca Parmitano coordinatore delle passeggiate spaziali

Prima del ritorno sulla Terra e nella sua Sicilia, però, Parmitano dovrà terminare i propri compiti da comandante della Stazione Spaziale Internazionale, ruolo che ha ricoperto per la prima volta per la missione Beyond. Tra le principali mansioni previste dalla spedizione ci sono le passeggiate spaziali volte a riparare il cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer): AstroLuca è stato infatti scelto per coordinare tutte le attività extraveicolari e ne ha già svolte tre.