Luca Parmitano è uscito dal portello della Stazione Spaziale Internazionale per cominciare la passeggiata spaziale definita come la più critica di tutte quelle della missione Beyond, la terza in programma per il nostro astronauta. AstroLuca, insieme al collega della Nasa Andrew Morgan, lavorerà per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02, proseguendo un'attività iniziata con le passeggiate del 15 e del 22 novembre. L'attivita', mirata all'installazione della nuova pompa di raffreddamento, durerà circa sette ore e mezza e vedrà Parmitano cavalcare piu' volte il braccio robotico per trasportare e poi installare il nuovo componente.