È iniziata la seconda passeggiata spaziale coordinata da Luca Parmitano. L’attività extraveicolare è cominciata attorno alle 13:20 e vede AstroLuca e il collega della Nasa Andrew Morgan impegnati a portare avanti i lavori per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer), presente all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale dal 2011. In totale, le passeggiate spaziali necessarie per completare la sostituzione dell’impianto di raffreddamento dello strumento saranno cinque e verranno tutte coordinate da Parmitano, come confermato la scorsa settimana da Bernardo Patti, il capo del Gruppo di Esplorazione dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa).



Il compito di AstroLuca nella seconda passeggiata spaziale

Nella nuova passeggiata spaziale, svolta nuovamente in compagnia del collega Andrew Morgan, Luca Parmitano prosegue il lavoro cominciato il 15 novembre. In quell'occasione, come spiegato dal capo del Gruppo di esplorazione dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) Bernardo Patti "era stato tolto un pannello ed erano stati collegati dei tubi; adesso si dovranno scollegare altri tubi e altre interfacce, in modo da poter cominciare a installare le nuove pompe di raffreddamento nella prossima attività extraveicolare". Nella diretta streaming trasmessa dalla Nasa è possibile riconoscere AstroLuca dalla tuta spaziale, che presenta delle strisce rosse su sfondo bianco, rispetto a quella dell'astronauta statunitense completamente bianca. Il sito dell'Esa spiega che il sito che Parmitano deve raggiungere per la manutenzione dell'Ams-02 si trova in cima alla struttura S3 Truss dell'Iss, situata tra una coppia di pannelli solari e dei radiatori, in un punto al quale è piuttosto complicato accedere. Per questa ragione, come già accaduto nella prima attività extraveicolare, l'astronauta italiano può contare sull'aiuto delle colleghe Christina Koch e Jessica Meir, deputate a guidare il braccio robotico Canadarm2, al quale AstroLuca è agganciato, dall'interno della Stazione spazlale.