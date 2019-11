Nasa Live, Luca Parmitano in diretta dallo spazio

L’apertura del portello della Stazione Spaziale Internazionale ha segnato ufficialmente l’inizio della passeggiata spaziale che vedrà l’astronauta Luca Parmitano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) e il collega della Nasa Andrew Morgan impegnati a sostituire un elemento del cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer), presente all’esterno dell’avamposto umano dal 2011. L’Eva (Extravehicular actvity) durerà più di sei ore. Luca Parmitano è il primo astronauta europeo a coordinare un’attività extraveicolare.

Gli obiettivi della passeggiata spaziale

Nel corso dell’operazione, Luca Parmitano e Andrew Morgan dovranno sostituire l’impianto di raffreddamento di Ams-02. Si tratta di una vera e propria sfida, in quanto lo strumento non era stato progettato per essere riparato nello spazio. Un altro obiettivo dell’odierna attività extraveicolare sarà preparare il terreno alle operazioni di manutenzione che saranno effettuate nel corso delle prossime passeggiate spaziali, che saranno sempre coordinate da AstroLuca, come rivelato da Bernardo Patti, capo del Gruppo di esplorazione dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) prima dell’inizio della missione.

AstroLuca ha raggiunto il cacciatore di materia Ams-02

Durante la prima fase dell’attività extraveicolare, Luca Parmitano si è agganciato al braccio robotico Canadarm, manovrato dall’interno della Stazione Spaziale Internazionale dalle colleghe Christina Koch e Jessica Meir, le due protagoniste della prima passeggiata spaziale al femminile, ed è stato trasportato fino ad Ams-02. Una volta raggiunto lo strumento, che per l’occasione è stato disattivato, AstroLuca ha iniziato l’istallazione dei maniglioni di sicurezza a cui lui e Andrew Morgan dovranno ancorarsi nel corso delle prossime passeggiate spaziali. In seguito, l’astronauta dovrà smontare e staccare il portello che protegge dai detriti spaziali l’impianto di raffreddamento del cacciatore di antimateria. In questa fase il ruolo di Andrew Morgan è assistere il collega, passandogli gli strumenti necessari per l’operazione. Quest’ultimi sono stati progettati a Terra negli ultimi tre anni.