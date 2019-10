Il 18 ottobre 2019, le astronaute statunitensi Christina Koch e Jessica Meir hanno portato a termine un’impresa senza precedenti: sono state le protagoniste della prima ‘passeggiata spaziale’ tutta al femminile, trasmessa in diretta dalla Nasa.

Durante la missione extraveicolare (Eva), durata 7 ore e 17 minuti, Koch e Meir hanno effettuato un intervento di riparazione a una delle batterie del sistema di alimentazione della Stazione Spaziale Internazionale.

Ma chi sono le astronaute che hanno scritto un capitolo della storia spaziale?



La carriera di Christina Koch

Christina Koch, originaria del Michigan, dopo essersi laureata in ingegneria elettrica e fisica presso la North Carolina State University (2001) e aver conseguito un master in ingegneria elettrica nello stesso ateneo (2002), è stata selezionata dalla Nasa come astronauta nel 2013. La sua formazione è terminata nel luglio 2015. La carriera di Koch è iniziata come ingegnere elettrico presso il laboratorio di astrofisica ad alta energia del NASA Goddard Space Flight Center, dove Koch ha partecipato allo sviluppo di diversi strumenti scientifici, utilizzati in varie missioni per lo studio della cosmologia e dell’astrofisica. Dal 2004 al 2007, l'esperta ha lavorato come ricercatrice associata nell’ambito del programma antartico degli Stati Uniti, per poi tornare ad occuparsi dello sviluppo di strumenti per le scienze spaziali come ingegnere elettrico presso il dipartimento spaziale del laboratorio di fisica applicata dell'Università John Hopkins. Dal 2010 ha cominciato a operare su basi scientifiche remote, che l’hanno portata per diversi mesi al lavoro in Antartide, in Groenlandia e in Alaska. Il suo primo volo spaziale le è stato assegnato nel 2018. Attualmente l’astronauta è a bordo dell’ISS, dove partecipa a ricerche scientifiche, manutenzione delle stazioni, attività di sensibilizzazione, visite a veicoli e passeggiate spaziali. Koch, oltre ad essere una delle due protagoniste della prima passeggiata spaziale tutta al femminile, intende conquistare un ulteriore primato: essere la donna con la permanenza più lunga a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Se tutto andrà secondo i piani rimarrà in orbita fino a febbraio 2020.

La storia di Jessica Meir

Jessica Meir, nata e cresciuta a Caribou, nel Maine, si è laureata in Biologia all'Università Brown nel 1999, ha conseguito un master in Studi spaziali presso l'International Space University (ISU) di Strasburgo, in Francia nel 2000, e un dottorato in Biologia marina (fisiologia subacquea) presso lo Scripps Institution of Oceanography (UCSD) nel 2009. Dal 2000 al 2003, ha lavorato per la Human Research Facility di Lockheed Martin, supportando la ricerca sulla fisiologia umana, sulla navetta spaziale e sulla Stazione Spaziale Internazionale. In questi tre anni ha preso parte a voli di ricerca su velivoli a gravità ridotta della Nasa ed ha partecipato alla quarta missione NEEMO (Extreme Environment Mission Operations) della NASA. Proprio come la collega, Meir è stata selezionata dalla Nasa come astronauta nel 2013 e ha completato la formazione nel 2015. L’astronauta ha preso parte a diverse missioni spaziali, durante le quali ha guadagnato una vasta esperienza in CapCom (Mission Control Capsule Communicator). L’esperta ha anche coordinato dalla Terra, due passeggiate nello spazio della Stazione Spaziale Internazionale. Attualmente Meir sta lavorando a bordo della Stazione Spaziale Internazionale nell'ambito delle missioni Expedition 61 e 62.