La prima passeggiata spaziale di sole donne è stata anticipata a venerdì 18 ottobre: a poche ore dall’attività extraveicolare, che si terrà dalle 13.50, un selfie pubblicato su Twitter mostra le due astronaute statunitensi Christina Koch e Jessica Meir, quest’ultima con indosso la tuta spaziale. Inizialmente prevista per il 21 ottobre, la passeggiata spaziale è stata anticipata di tre giorni come confermato dalle parole di Jim Bridenstine, amministratore capo della Nasa. Durante l’uscita, le due cosmonaute avranno il compito di sostituire una delle batterie difettose che alimentano la Stazione Spaziale Internazionale.

Un selfie prima della passeggiata spaziale al femminile

Si realizzerà venerdì 18 ottobre la passeggiata spaziale al femminile che fu annullata lo scorso marzo per la mancanza di tute spaziali con taglia ‘M’. A distanza di alcuni mesi dal curioso episodio, l’equipaggiamento non è più un problema: lo dimostra l’astronauta Jessica Meir che ha pubblicato un selfie su Twitter che la ritrae mentre indossa proprio la tuta spaziale che indosserà durante la passeggiata fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. Nel post contenente la foto, nella quale è in compagnia di Christina Koch, che la accompagnerà nell’attività extraveicolare, Meir ha scritto: “Preparativi per la passeggiata spaziale di venerdì per aiutare i team di terra a riparare uno degli elementi della batteria insieme a @Astro_Christina. Le foto saranno molto più spettacolari una volta attraversato il portello”.

Il selfie di Jessica Meir prima della passeggiata spaziale femminile (Jessica Meir/Twitter)

Jessica Meir uscirà dall’Iss anche insieme a Parmitano

La prima passeggiata spaziale realizzata soltanto da donne si potrà seguire in diretta a partire dalle 13.50 sul canale della Nasa, che spiega che le due astronaute dovranno “sostituire un elemento delle batterie guastatosi nel weekend”. Dopo questa attività extraveicolare tutta al femminile, Jessica Meir prenderà parte anche alla passeggiata spaziale prevista per il 25 ottobre insieme a Luca Parmitano, la prima per l’astronauta italiano nel corso della missione Beyond: anche in questo caso, la coppia dovrà intervenire sul sistema di alimentazione dell’Iss, sostituendo le batterie all’idrogeno con quelle più recenti agli ioni di litio.