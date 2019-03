Nasa, in arrivo la prima passeggiata spaziale tutta al femminile

Mentre in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale della donna, sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono in corso i preparativi per la prima passeggiata spaziale della storia completamente al femminile: si svolgerà venerdì 29 marzo e avrà per protagoniste Christina Koch e Anne McClain. Le due astronaute della Nasa usciranno dalla ISS per circa 7 ore e saranno supportate da Terra da Kristen Facciol, controllore di volo di Csa (l’agenzia spaziale canadese) che seguirà le operazioni dal Johnson Space Center di Houston. Entrambe le cosmonaute sono state selezionate dalla Nasa nel 2013, assieme a molte altre donne. Attualmente, solo Anne McClain si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ma il 14 marzo sarà raggiunta dalla collega Christina Koch.

Il post di Kristen Facciol

La prima a rivelare la notizia è stata proprio Kristen Facciol, che recentemente ha pubblicato su Twitter il seguente post: "Ho appena scoperto che sarò alla console per dare supporto alla prima passeggiata spaziale tutta al femminile con @AstroAnnimal e @Astro_Christina e non posso trattenere la mia eccitazione!!!!". Il tweet è stato accolto con grande entusiasmo e ha ottenuto un gran numero di interazioni. In un altro post sulla piattaforma, Facciol ha ringraziato i suoi follower per il supporto e ha chiarito che l’intera operazione è stata progettata nell’arco di un lungo periodo di tempo da un team piuttosto numeroso.

Le ‘eredi’ di Svetlana Savitskaya

La passeggiata spaziale del 29 marzo cadrà a quasi 35 anni di distanza dalla prima attività extraveicolare (Eva) svolta da una donna. Il 25 luglio 1984, la cosmonauta russa Svetlana Savitskaya entrò nella storia uscendo dalla stazione spaziale sovietica Salyut 7 per tre ore e 35 minuti. Dopo di lei, molte altre donne affrontarono delle passeggiate nello spazio, tra cui Peggy Wilson, nota per aver condotto ben dieci attività extraveicolari.