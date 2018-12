La tempesta solare del 1972 causò la detonazione di molte mine navali

Un recente studio ha dimostrato che nel 1972 delle radiazioni elettromagnetiche, causate da un brillamento solare particolarmente intenso, provocarono la detonazione di dozzine di mine navali in Vietnam. Il fenomeno causò, inoltre, interruzioni di corrente e disturbi alle linee del telegrafo in tutto il Nord America. Quando si verificarono le misteriose esplosioni, la Marina degli Stati Uniti non riuscì a individuare una possibile causa. Le mine, posizionate nei pressi dei principali porti del Vietnam del Nord, non presentavano difetti di costruzione ed erano state sottoposte a dei controlli scrupolosi. Per trovare una risposta a questo enigma, un team di ricercatori dell’Università del Colorado ha ipotizzato un possibile legame tra l’intensa attività solare registrata nel 1972 e la detonazione delle mine. I risultati del loro studio, pubblicati sulla rivista specializzata Space Weather, hanno dimostrato la correttezza della teoria.

Una detonazione misteriosa

Verso la fine della guerra del Vietnam, la Marina degli Stati Uniti posizionò 11.000 mine navali a sud di Hai Phong per bloccare l’arrivo dei rifornimenti ai Viet Cong e all’Esercito popolare vietnamita. Pochi mesi dopo, il 4 agosto 1972, numerosi ordigni esplosero quasi all’istante, apparentemente senza alcun motivo. Il team di ricerca guidato dalla dottoressa Delores Knipp è riuscito a dimostrare che le detonazioni furono causate da una violenta tempesta solare, paragonabile a quella osservata all’astronomo inglese Richard Carrington nel 1859.

L’evento di Carrington

L’evento di Carrington è la più grande tempesta solare nota all’uomo. Quando si verificò, produsse un’aurora boreale visibile anche alle latitudini più vicine all’equatori. Chi la vide di persona la definì più luminosa di una luna piena. Le onde elettromagnetiche causarono un’interruzione delle linee telegrafiche per 14 ore. Se un brillamento di tale entità si verificasse adesso, potrebbe causare danni ingentissimi a livello globale. “La tempesta del 1972 rientra nella descrizione dell’evento di Carrington, anche se non generò un’aurora boreale visibile alle latitudini più basse”, scrivono i ricercatori.