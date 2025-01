Countdown - Dallo Spazio alla Terra, prima puntata: Luna e asteroidi

Ritorna il programma di Sky TG24 che racconta lo Spazio e la sua importanza per il futuro dell’umanità. Realizzato in coproduzione con Libero Produzioni e condotto da Emilio Cozzi e Marta Meli, va in onda ogni sabato alle 18.40 su Sky TG24 e in replica la domenica alle 21.30

Mentre assistiamo a una nuova corsa allo Spazio con la sfida in rampa di lancio tra i razzi di Elon Musk e Jeff Bezos, ritorna COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA, il programma di Sky TG24 realizzato in coproduzione con Libero Produzioni, condotto da Emilio Cozzi e Marta Meli, ogni sabato su Sky TG24, a partire dal 18 gennaio alle 18.40 e in replica la domenica alle 21:30. L’approfondimento racconta - in poco più di 10 minuti, il tempo che un razzo impiega per raggiungere l’orbita terrestre - perché lo Spazio è importante per la Terra e perché è fondamentale per il futuro e il presente di tutti noi.