Mentre assistiamo a una nuova corsa allo Spazio con la sfida in rampa di lancio tra i razzi di Elon Musk e Jeff Bezos, ritorna COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA, il programma di Sky TG24 realizzato in coproduzione con Libero Produzioni, condotto da Emilio Cozzi e Marta Meli, ogni sabato su Sky TG24, a partire da sabato 18 gennaio alle 18.40 e in replica la domenica alle 21:30. L’approfondimento racconterà perché lo spazio è importante per la Terra e perché è fondamentale per il futuro e il presente di tutti noi. Lo farà in poco più di 10 minuti, il tempo che un razzo impiega per raggiungere l’orbita terrestre.

La prima puntata

Al centro di questo primo appuntamento di questo nuovo ciclo: luna e asteroidi. Emilio Cozzi, introdurrà il tema evocando l'ultimo allunaggio umano con la missione Apollo 17 e Marta Meli aprirà con un approfondimento su Artemis, il programma della NASA, e sul ruolo dell'Italia nell'esplorazione spaziale, intervistando Amalia Ercoli Finzi. Gli altri ospiti della puntata saranno: Teodoro Valente, presidente dell'ASI, che presenterà una casa lunare “made in Italy”, una sfida tecnologica senza precedenti; Alessandro Grandinetti, Clients and Markets Leader di PWC Italia, che discuterà il valore strategico dello spazio; Giampiero Di Paolo, AD di Thales Alenia Space, per illustrare i programmi del PNRR, tra cui la costellazione IRIDE, la Space Smart Factory e il servicing in-orbit; Roberto Aceti, CEO di OHB, parlerà della Missione Ramses e dell'accordo con l'ESA per studiare l'asteroide Apophis e, infine, Luca Parmitano, astronauta dell’ESA, discuterà l'importanza per l'Italia di partecipare alle missioni lunari future.

Gli ospiti

Nel nuovo ciclo di COUNTDOWN – DALLO SPAZIO ALLA TERRA parleranno figure di spicco del settore spaziale, tra cui Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano, Anthea Comellini, Amalia Ercoli Finzi, Simonetta Cheli e Barbara Negri, insieme a leader d’impresa che vedono nello spazio un’opportunità di sviluppo e innovazione. Si esploreranno le realtà industriali italiane, eccellenze globali del settore, e approfondiremo la space economy, con focus sulle novità presentate allo IAC di Milano e sul ruolo crescente delle aziende private nelle missioni spaziali. Infine, si parlerà anche di poesia e letteratura, perché il viaggio dell’Umanità verso l’ignoto ha sempre ispirato ogni forma d’arte.