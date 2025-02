John McFall, primo astronauta con disabilità: via libera per lo Spazio

Il britannico John McFall è il primo astronauta europeo con disabilità ad aver ricevuto l'autorizzazione a "volare" nello Spazio. Astronauta, medico specialista in traumatologia e ortopedia, nonché atleta professionista, McFall, che ha una protesi all'arto inferiore destro, in seguito a un incidente in moto, fa parte della nuova classe di 12 astronauti selezionati dall' Agenzia spaziale europea nel 2022. Da allora ha preso parte a un lungo studio di fattibilità per identificare gli eventuali problemi che avrebbero potuto ostacolare le sue attività nello Spazio: adesso, un comitato medico internazionale ha ufficialmente certificato che l'astronauta britannico potrà partecipare a missioni a bordo della Stazione spaziale internazionale.

McFall: “Mi sento estremamente orgoglioso”



“Mi sento estremamente orgoglioso”, ha dichiarato McFall riguardo alla sua abilitazione tra le riserve degli astronauti dell'Esa. Anche Daniel Neuenschwander, direttore dell'esplorazione umana e robotica dell'Esa, ha espresso grande soddisfazione per questo risultato. “John è oggi certificato come astronauta in grado di volare in una missione di lunga durata sulla Iss, e penso che questo sia un incredibile passo avanti nella nostra intenzione di ampliare l'accesso della società allo spazio. In tutta onestà, mi aspettavo qualche ostacolo e sono davvero felice di vedere che ce l'abbiamo fatta. Ora è un astronauta come tutti gli altri in attesa che gli venga assegnata una missione”, ha aggiunto.

Una carriera tra sport e medicina



McFall, oltre a essere astronauta, è un medico specialista in traumatologia e ortopedia e un atleta professionista: ha rappresentato il suo Paese alle Paralimpiadi come velocista, vincendo una medaglia di bronzo nei 100 metri ai Giochi del 2008 e diverse medaglie tra Mondiali ed Europei. Ora è tra i riservisti dell'Esa, insieme con lo svedese Marcus Wandt, che ha partecipato alla missione privata Axiom-3 del gennaio 2024, e il polacco Sławosz Uznański-Wiśniewski, che potrebbe essere tra i protagonisti della missione Ax-4, prevista non prima della primavera 2025.

