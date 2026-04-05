Artemis II a due terzi del viaggio. La foto spettacolare dallo spazio

In un post su X la Nasa ha comunicato che la navetta Orion ha raggiunto i due terzi del viaggio verso la Luna. Gli astronauti si stanno “esercitano nel controllo manuale del veicolo spaziale”. La missione procede senza particolari criticità, ma si è verificato un problema alla toilette causato da urina congelata nel condotto di sfiato. Il guasto è stato risolto. La Nasa pubblica la foto "perfetta" del Globo terrestre

La navetta Orion della missione Artemis II ha raggiunto nella notte i due terzi del viaggio verso la Luna. A comunicarlo è la Nasa con un post su X, in cui si spiega che, durante il quarto giorno di volo, “gli astronauti a bordo della Orion hanno esaminato i piani per lo studio della Luna in vista del prossimo sorvolo lunare e, al momento, si stanno esercitando nel controllo manuale del veicolo spaziale”. La Nasa pubblica uno scatto spettacolare che vede protagonista in tutto il suo splendore il Globo terrestre, colpito dai raggi del sole. La fotografia è stata scattata dal comandante di Artemis II, Reid Wiseman, il 2 aprile.

Problema alla toilette: condotto ostruito da urina congelata

I quattro astronauti della missione Artemis II - Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch della Nasa, insieme al collega della Canadian Space Agency, Jeremy Hansen (CHI SONO)- stanno affrontando una missione complessivamente tranquilla, con pochi inconvenienti segnalati. L’unico problema emerso riguarda la toilette della capsula Orion. Il guasto si è verificato nelle prime ore di sabato, al termine del terzo giorno di volo, ed è legato allo scarico dei rifiuti. "Si tratta di un problema nello scarico dei rifiuti dal bagno", ha spiegato ai media Judd Frieling, direttore di volo di Artemis II. "E dunque mi pare probabile che vi sia dell'urina congelata nel condotto di sfiato", ha aggiunto, nel resoconto della Cnn.

Mentre gli astronauti dormivano, a circa 320mila chilometri dalla Terra, i controllori di missione hanno lavorato a una soluzione, definendo un piano nel pomeriggio di sabato. La strategia ha previsto la rotazione della capsula per esporre il condotto alla luce solare e sciogliere il materiale congelato. La manovra ha permesso di liberare il condotto, consentendo al sistema di espellere l’urina all’esterno e di tornare potenzialmente alla piena funzionalità, rendendo di nuovo utilizzabile il bagno a bordo.