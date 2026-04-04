Nasa, le prime immagini della Terra scattate da Artemis II

La Nasa ha pubblicato le prime immagini della Terra scattate dalla navicella spaziale Orion nell’ambito della missione Artemis II. I quattro astronauti hanno a bordo diversi dispositivi per scattare foto dello spazio dall'interno della loro capsula durante tutto il volo verso la Luna. La missione è partita dalla Florida mercoledì 1 aprile e raggiungerà circa 252.000 miglia dalla Terra, il punto più lontano mai raggiunto dagli esseri umani, quando il pianeta apparirà non più grande di un pallone da basket oltre il lato oscuro della Luna.
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