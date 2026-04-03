Artemis II lascia l'orbita terrestre. Missione verso la Luna

Prosegue la missione Artemis II, partita il 2 aprile. Questa notte gli astronauti hanno avviato l'accensione per uscire dall'orbita terrestre e dirigersi verso la Luna. "L'equipaggio si sente piuttosto bene quassù", ha detto l'astronauta Jeremy Hansen durante la diretta streaming della Nasa. Il cittadino canadese, il primo non americano in missione per raggiungere la Luna, ha affermato di aver "sentito distintamente la forza" della perseveranza necessaria per intraprendere questa missione. "L'umanità ha dimostrato ancora una volta di cosa è capace", ha detto.

Hansen: "L'inserimento nella traiettoria translunare è stato un successo"



"Stiamo ammirando una vista meravigliosa del lato al buio della Terra, illuminato dalla Luna. È fenomenale. Nessuno di noi riesce a pranzare perché siamo incollati ai finestrini, stiamo scattando foto", ha detto ancora Hansen durante una comunicazione con il centro di controllo della Nasa. E all'inizio del suo intervento ha confermato che la manovra di inserzione nella traiettoria translunare è stata "un successo".

La toilette riparata da Christina Koch: "Sono l'idraulico spaziale"

"Sono io l'idraulico spaziale", ha dichiarato scherzosamente l'astronauta della Nasa Christina Koch, rispondendo a una domanda su chi avesse riparato la toilette di Orion dopo il lancio della missione Artemis II. "Sono orgogliosa di definirmi l'idraulico spaziale", ha detto in collegamento streaming. Il bagno "è probabilmente la parte più importante della nostra attrezzatura a bordo, quindi abbiamo tirato tutti un sospiro di sollievo quando abbiamo capito che funzionava tutto. Credo si trattasse solo di un problema dovuto al lungo periodo di inattività e alla necessità di un po' di tempo per il riscaldamento. Inizialmente, però, avevamo ipotizzato che potesse esserci qualcosa che ostruiva il motore. Per fortuna, ora tutto funziona perfettamente".