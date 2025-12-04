Luna Piena Fredda, Superluna: dove vederla

Anche se l’occhio umano faticherà a cogliere la differenza in una singola osservazione, chi la fotograferà o la confronterà con una Luna Piena successiva noterà chiaramente l’aumento di dimensione e brillantezza
È l’ultima Superluna del 2025, ma anche la più alta nel cielo dell’emisfero boreale fino al 2042, nonché l'ultima Superluna fino al novembre 2026. Nel momento in cui il disco lunare raggiungerà la sua pienezza alle 23:14, la sua luce attraverserà l’atmosfera invernale con un’intensità quasi mistica. La Luna Piena si verificherà il 4 del mese ed è conosciuta con il nome di Luna Fredda. quest’anno questo plenilunio avrà quest'anno qualcosa di davvero speciale. Non solo vedrà splendere in cielo l'ultima Superluna dell'anno, ma anche quella più estrema fino al 2042.
La fase massima
Sarà la Superluna più estrema dal momento che il nostro satellite raggiungerà la fase massima quando si troverà a una distanza di "appena" 363.932 km dal perigeo, ovvero tale da potersi definire Superluna Fredda sia secondo la teoria di Richard Nolle che secondo quella di Fred Espenak. Ma questa non sarà la sola caratteristica che renderà speciale il plenilunio di dicembre. Essendo quella più vicina al solstizio d'inverno sarà la più alta nel cielo. Non la rivedremo così in alto fino al 2042. Ovviamente nell'Emisfero Meridionale la situazione sarà inversa e il nostro satellite naturale apparirà nella sua posizione più bassa. Come spesso accade, la Luna Piena di dicembre brillerà dalla costellazione del Toro
Quando tornerà una Superluna
Quella del 4 dicembre sarà l’ultima Superluna dell’anno e l’ultima prima del novembre 2026. È degna di nota anche perché inaugurerà il nuovo ciclo lunare dell’anno successivo: la Luna Piena di gennaio 2026, attesa per il 3 gennaio, sarà chiamata Luna del Lupo secondo la tradizione. Il 2025 si chiuderà quindi con uno spettacolo astronomico dalla grande attrattiva e chi non vorrà perdersi la Luna più luminosa dell’anno avrà un’unica certezza: la notte del 4 dicembre merita di essere passata con il naso all’insù.
