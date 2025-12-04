Luna Piena Fredda, Superluna: dove vederla

È l’ultima Superluna del 2025, ma anche la più alta nel cielo dell’emisfero boreale fino al 2042, nonché l'ultima Superluna fino al novembre 2026. Nel momento in cui il disco lunare raggiungerà la sua pienezza alle 23:14, la sua luce attraverserà l’atmosfera invernale con un’intensità quasi mistica. La Luna Piena si verificherà il 4 del mese ed è conosciuta con il nome di Luna Fredda. quest’anno questo plenilunio avrà quest'anno qualcosa di davvero speciale. Non solo vedrà splendere in cielo l'ultima Superluna dell'anno, ma anche quella più estrema fino al 2042.

La fase massima

Sarà la Superluna più estrema dal momento che il nostro satellite raggiungerà la fase massima quando si troverà a una distanza di "appena" 363.932 km dal perigeo, ovvero tale da potersi definire Superluna Fredda sia secondo la teoria di Richard Nolle che secondo quella di Fred Espenak. Ma questa non sarà la sola caratteristica che renderà speciale il plenilunio di dicembre. Essendo quella più vicina al solstizio d'inverno sarà la più alta nel cielo. Non la rivedremo così in alto fino al 2042. Ovviamente nell'Emisfero Meridionale la situazione sarà inversa e il nostro satellite naturale apparirà nella sua posizione più bassa. Come spesso accade, la Luna Piena di dicembre brillerà dalla costellazione del Toro