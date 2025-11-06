In Puglia la superluna incastonata tra i trulli. LA FOTO

Lo scatto del fotografo pugliese Giovanni Barnaba ha immortalato il 5 novembre uno dei luoghi simbolo del sud est barese impreziosito dalla Superluna del Castoro, la più grande e luminosa degli ultimi sei mesi

La Superluna del castoro

Uno scatto preciso, come se fosse un quadro: la luna e la magia dei trulli sul mare. Un connubio tra bellezza architettonica e il fascino della natura, che evoca mistero e incanto. La Superluna del Castoro è la più grande e luminosa degli ultimi sei anni. Il nome “Luna del Castoro” (Beaver Moon) affonda le sue origini nelle tradizioni dei nativi americani, che associavano la Luna piena di novembre al periodo in cui i castori costruivano le loro dighe prima dell’inverno.