In Puglia la superluna incastonata tra i trulli. LA FOTO

Lo scatto del fotografo pugliese Giovanni Barnaba ha immortalato il 5 novembre uno dei luoghi simbolo del sud est barese impreziosito dalla Superluna del Castoro, la più grande e luminosa degli ultimi sei mesi
Mercoledì 5 novembre, la Superluna del Castoro è stata immortalata dal fotografo pugliese Giovanni Barnaba incastonata tra gli storici trulli del Parco di Costa Ripagnola tra Mola di Bari e Polignano a Mare, in Puglia.
La Superluna del castoro
Uno scatto preciso, come se fosse un quadro: la luna e la magia dei trulli sul mare. Un connubio tra bellezza architettonica e il fascino della natura, che evoca mistero e incanto. La Superluna del Castoro è la più grande e luminosa degli ultimi sei anni. Il nome “Luna del Castoro” (Beaver Moon) affonda le sue origini nelle tradizioni dei nativi americani, che associavano la Luna piena di novembre al periodo in cui i castori costruivano le loro dighe prima dell’inverno.
Lo spettacolo della Superluna del 5 novembre: le immagini dal mondo
Si tratta della Superluna “più grande” dell’anno, dal momento che si trovava a una distanza di appena 363.400 km dalla Terra. Durante questo evento, la Luna è apparsa circa 7% più grande e 16% più brillante di una Luna Piena media. Ciò accade perché la Luna raggiunge la fase piena vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita