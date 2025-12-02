L’ultima Luna piena del 2025 sta arrivando! Conosciuta come Luna Fredda, avrà luogo il 4 dicembre. Sarà l’ultima superluna del 2025 e la Luna piena più “estrema” fino al 2042
Il calendario lunare di dicembre 2025 prevede la Luna Piena il 4 dicembre, l'Ultimo Quarto l'11 dicembre, la Luna Nuova il 20 dicembre e il Primo Quarto il 27 dicembre. Le fasi di gibbosa crescente si verificano all'inizio del mese (dall’uno al 4) e alla fine (dal 21 al 31), mentre la fase calante si estende dal 6 al 19 del mese. L’ultima Luna piena del 2025 sta quindi arrivando! La Luna piena di dicembre, conosciuta come Luna Fredda, avrà luogo il 4 dicembre. Sarà l’ultima superluna del 2025 e la Luna piena più “estrema” fino al 2042.
La luna più alta
La Luna Piena di dicembre è la Luna Piena più vicina al solstizio invernale nell'Emisfero Settentrionale (21 dicembre), questo fa sì che sia la più alta dell'anno. Allo stesso modo, la Luna Piena più vicina al solstizio estivo è la più bassa dell'anno. Nell'emisfero nord, il percorso notturno alto della Luna Piena di dicembre attraverso il cielo assomiglia molto al percorso diurno del sole di giugno. Allo stesso modo, il percorso basso del sole di dicembre riflette da vicino la traiettoria della Luna.
Le caratteristiche di questa luna
Ma questo è un anno particolarmente speciale! La Luna Piena di dicembre 2025 sarà la Luna Piena più alta fino al 2042 nell'Emisfero Settentrionale! Sorgerà e tramonterà anche nei suoi punti più a nord-est e nord-ovest nel cielo. Da notare che nell'Emisfero Meridionale la situazione è inversa, quindi la Luna Piena di dicembre sarà la Luna Piena più bassa in quella parte del mondo, mentre la Luna Piena più alta si è verificata l'11 giugno 2025.
Quando ci sarà la Luna nuova
La Luna Nuova si verifica il 20 dicembre, alle 01:43 GMT. Porta condizioni ideali per l'osservazione delle stelle, senza la luce brillante della luna a interferire. Solo due giorni dopo la Luna Nuova, l'ultima grande pioggia di meteoriti dell'anno, le Ursidi, raggiungerà il suo picco, producendo fino a 10 meteoriti all'ora.
