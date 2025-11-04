Offerte Sky
Superluna del 5 novembre 2025, dove e quando vederla

Scienze
©Ansa

Domani alle 14:19 ora italiana, il nostro satellite naturale raggiungerà la fase di plenilunio, e per gli osservatori della notte sarà un’occasione imperdibile per ammirare la cosiddetta “Luna del Castoro”, che apparirà grande e brillante  

Nella sera del 5 novembre 2025 avremo la Superluna più grande e luminosa degli ultimi 6 anni, la cosiddetta “Luna del Castoro”, che apparirà più bella che mai. Si tratterà non solo della Luna Piena più imponente dell’anno, ma anche della più vicina alla Terra dal febbraio 2019. La Superluna sorgerà ad Est poco dopo il tramonto. Il disco lunare si solleverà lentamente tingendosi di tonalità dorate e rosate prima di farsi via via più chiaro e luminoso. Chiamata “Beaver Moon“, o “Luna del Castoro”, questo nome ha origine nelle tradizioni dei nativi americani, che associavano il plenilunio di novembre al periodo in cui i castori costruivano le loro dighe prima dell’inverno. In Europa, la stessa Luna era nota anche come Luna del Cacciatore o Luna Gelata, segnando il passaggio alla stagione fredda.

Quando e come osservarla dall’Italia

Si tratta di una Superluna perché la distanza media tra la Terra e la Luna è di circa 384mila km, ma il 5 novembre il nostro satellite si troverà a soli 356.980 km, appena 9 ore dopo aver toccato il punto di massimo avvicinamento. Ciò significa che apparirà circa il 10% più grande e il 25% più luminosa rispetto a una Luna piena “normale”. Il momento migliore per ammirarla sarà al tramonto del 5 novembre, quando sorgerà a Est poco dopo il calar del Sole, ma anche la sera del 4 novembre inizierà a mostrarsi in tutta la sua maestosità. La Luna sembrerà enorme, effetto accentuato dalla cosiddetta illusione lunare: un fenomeno percettivo per cui il cervello umano interpreta la Luna vicina all’orizzonte come più grande di quanto sia in realtà.  

Il calendario lunare di novembre 2025
