Superluna del 5 novembre 2025, dove e quando vederla

Domani alle 14:19 ora italiana, il nostro satellite naturale raggiungerà la fase di plenilunio, e per gli osservatori della notte sarà un’occasione imperdibile per ammirare la cosiddetta “Luna del Castoro”, che apparirà grande e brillante

Nella sera del 5 novembre 2025 avremo la Superluna più grande e luminosa degli ultimi 6 anni, la cosiddetta “Luna del Castoro”, che apparirà più bella che mai. Si tratterà non solo della Luna Piena più imponente dell’anno, ma anche della più vicina alla Terra dal febbraio 2019. La Superluna sorgerà ad Est poco dopo il tramonto. Il disco lunare si solleverà lentamente tingendosi di tonalità dorate e rosate prima di farsi via via più chiaro e luminoso. Chiamata “Beaver Moon“, o “Luna del Castoro”, questo nome ha origine nelle tradizioni dei nativi americani, che associavano il plenilunio di novembre al periodo in cui i castori costruivano le loro dighe prima dell’inverno. In Europa, la stessa Luna era nota anche come Luna del Cacciatore o Luna Gelata, segnando il passaggio alla stagione fredda.