Eclissi lunare, quando e dove vedere Luna di sangue del 7 settembre

Eclissi lunare 2025, quando e dove vedere la Luna di sangue del 7 settembre in Italia
Il cielo italiano si prepara ad accogliere un’eclissi totale, un evento astronomico che promette di catturare l’attenzione di appassionati e curiosi. Lo spettacolo sarà visibile già al sorgere del nostro satellite, tingendolo di sfumature rosse e ramate
Il prossimo 7 settembre 2025 il cielo offrirà uno spettacolo raro e affascinante: un’eclissi totale di Luna perfettamente visibile anche dall’Italia. L’evento avverrà quando la Luna, nel pieno della sua fase, entrerà nel cono d’ombra proiettato dalla Terra, un fenomeno che richiede il perfetto allineamento di Sole, Terra e satellite. In media le eclissi lunari si verificano due volte l’anno, ma non sempre sono osservabili dalla stessa zona geografica: nel nostro Paese, ad esempio, negli ultimi anni abbiamo potuto assistere a una totale il 16 maggio 2022 e a due parziali, il 28 ottobre 2023 e il 18 settembre 2024. Stavolta, invece, il fenomeno sarà particolarmente suggestivo, perché la Luna sorgerà già immersa nell’ombra terrestre.
Lo spettacolo in cielo: gli orari
La Luna di sangue inizierà a mostrarsi già nel tardo pomeriggio, anche se le prime fasi non saranno visibili dall’Italia poiché la Luna si troverà ancora sotto l’orizzonte. A Roma, il momento più atteso arriverà alle 19:30, quando il nostro satellite sorgerà già in fase di eclissi totale: una visione difficile ma emozionante, resa ancor più scenografica dal caratteristico colore rosso cupo, la cosiddetta “Luna di sangue”, dovuto alla luce solare rifratta dall’atmosfera terrestre. Il massimo dell’eclissi è previsto alle 20:12, mentre la fase di totalità terminerà alle 20:52. L’evento si concluderà definitivamente alle 22:55. Non mancano i soprannomi popolari, spesso ripetuti in occasione di fenomeni simili: da “superluna”, quando il plenilunio coincide con il perigeo, a “luna di sangue”, evocazione poetica della sua tonalità rossastra, fino alla “luna del lupo”, termine legato a tradizioni culturali nordamericane ma impropriamente utilizzato in contesti differenti.
