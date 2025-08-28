Eclissi lunare, quando e dove vedere Luna di sangue del 7 settembre

Il cielo italiano si prepara ad accogliere un’eclissi totale, un evento astronomico che promette di catturare l’attenzione di appassionati e curiosi. Lo spettacolo sarà visibile già al sorgere del nostro satellite, tingendolo di sfumature rosse e ramate

Il prossimo 7 settembre 2025 il cielo offrirà uno spettacolo raro e affascinante: un’eclissi totale di Luna perfettamente visibile anche dall’Italia. L’evento avverrà quando la Luna, nel pieno della sua fase, entrerà nel cono d’ombra proiettato dalla Terra, un fenomeno che richiede il perfetto allineamento di Sole, Terra e satellite. In media le eclissi lunari si verificano due volte l’anno, ma non sempre sono osservabili dalla stessa zona geografica: nel nostro Paese, ad esempio, negli ultimi anni abbiamo potuto assistere a una totale il 16 maggio 2022 e a due parziali, il 28 ottobre 2023 e il 18 settembre 2024. Stavolta, invece, il fenomeno sarà particolarmente suggestivo, perché la Luna sorgerà già immersa nell’ombra terrestre.