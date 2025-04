Microluna rosa, la Luna Piena di aprile: cos'è e quando vederla

La notte tra il 12 e il 13 aprile per ammirare uno spettacolo, forse meno famoso della Superluna, ma non meno affascinante. La luna di aprile è chiamata anche Luna dell’uovo, in quanto animali come le oche iniziano ad accoppiarsi e a deporre le uova in primavera. E forse, proprio per questo, il coniglietto pasquale porta le uova

La Microluna Rosa, la bellissima luna piena di aprile, che stavolta potrà sembrarci più piccola del solito, brillerà in cielo nella notte tra il 12 e il 13 aprile e in realtà non sarà rosa. Per microluna si intende una luna in fase di piena o nuova all’apogeo, il punto dell’orbita lunare più lontano dalla Terra (anche se, come per la più famosa Superluna, la definizione non è stata mai confermata dall’International Astronomic Union). Quando piena, proprio per la sua distanza, potrebbe apparire a noi più piccola.

Le origini del nome

La luna piena di aprile è chiamata Luna Rosa nella tradizione americana, ma il colore del nostro satellite non cambierà affatto: il nome di Full Pink Moon (Luna piena rosa) deriva infatti dall’abbondanza di muschio phlox, un piccolo fiore rosa comune che in genere inizia a diffondersi sul terreno all’inizio della primavera. Anche altri nomi di questo plenilunio rimandano alla primavera che inizia ora a sbocciare: la tribù Comanche, per esempio, la chiamava Luna nuova di primavera, e per entrambe le tribù Tlingit e Sioux era la Luna che sboccia.