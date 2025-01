La risonanza di Schumann virale sui social, cos'è e cosa sappiamo

Si tratta un fenomeno elettromagnetico naturale che avviene nella cavità tra la superficie terrestre e la ionosfera, causato dalle scariche dei fulmini. Sebbene alcuni studi suggeriscano possibili interazioni con la salute umana, le evidenze sono insufficienti. Ma sui social si continua a discuterne ascolta articolo

Negli ultimi giorni sui social network è diventata virale la "Risonanza Schumann". Basta fare una semplice ricerca per imbattersi in una moltitudine di video virali che discutono delle onde elettromagnetiche, attribuendo loro effetti sulla salute come insonnia e sudorazioni notturne. Ma cosa sono realmente queste risonanze e ci sono prove scientifiche a supporto di tali affermazioni? Semplificando, tutti gli oggetti, persone, animali e piante "vibrano" a una o più frequenze naturali, definite come le velocità di oscillazione intrinseche in assenza di forze esterne. Quando un oggetto è sottoposto a una vibrazione forzata che coincide con la sua frequenza naturale, entra in risonanza, amplificando l'oscillazione fino a raggiungere il limite strutturale e, potenzialmente, "rompersi".

Cosa è la risonanza di Schumann Bisogna sottolineare che l'esistenza della Risonanza Schumann è scientificamente accertata e prende il nome dal fisico tedesco Winfried Otto Schumann, che nel 1952 ne previde matematicamente l'esistenza. Si tratta un fenomeno elettromagnetico naturale che avviene nella cavità tra la superficie terrestre e la ionosfera, causato dalle scariche dei fulmini. Si manifesta sotto forma di onde elettromagnetiche a frequenze estremamente basse (ELF), con un picco principale di 7,83 Hz e altri secondari fino a 33,8 Hz. Questa risonanza rappresenta una sorta di "impronta elettromagnetica" del pianeta.

Come viene interpretata sui social Sui social network, in particolare su TikTok, diversi utenti hanno iniziato a parlare delle presunte influenze della Risonanza Schumann sulla salute umana. Sono diverse le discussioni su questa tema, e in molti le collegano a disturbi come insonnia, ansia e mal di testa. Altri utenti, spesso astrologi o sostenitori di discipline alternative, hanno contribuito alla discussione. C'è chi, ad esempio, propone soluzioni omeopatiche per contrastare i sintomi attribuiti alla Risonanza Schumann.

Cosa dice la scienza? La Risonanza Schumann è un fenomeno naturale ben documentato, ma le affermazioni su effetti diretti sulla salute umana non sono supportate da prove solide. Sebbene alcuni studi abbiano esplorato possibili correlazioni tra queste frequenze e il corpo umano, la comunità scientifica concorda nel considerare tali effetti trascurabili o non dimostrati. Ricerche come quella pubblicata su Applied Science indicano che queste frequenze possono influenzare parametri cardiovascolari. Altri studi suggeriscono che i campi elettromagnetici a basse frequenze (ELF) riducano la produzione di melatonina, un ormone fondamentale per il ciclo sonno-veglia. Tuttavia, molti scienziati sottolineano che il nostro organismo si è evoluto in presenza di tali risonanze e che i loro effetti, se esistono, sono trascurabili.