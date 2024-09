Eclissi solare anulare, cos'è e dove vedere il raro Anello di Fuoco

Uno spettacolare evento astronomico che sarà visibile in alcune aree del Pacifico, nel sud del Cile e dell’Argentina. Durante questo fenomeno, la luna si interpone tra la Terra e il Sole, ma a causa della sua maggiore distanza dalla Terra, non copre completamente il disco solare ascolta articolo

È previsto per il 2 ottobre uno spettacolare evento astronomico. Si tratta infatti di un'eclissi solare anulare che sarà visibile in alcune aree del Pacifico, nel sud del Cile e dell’Argentina. Durante questo fenomeno, la luna si interpone tra la Terra e il Sole, ma, a causa della sua maggiore distanza dalla Terra, non copre completamente il disco solare, creando così il caratteristico “anello di fuoco“. Le trasmissioni in diretta streaming Lo spettacolare "anello di fuoco" sarà osservabile solo lungo il percorso dell'anularità, che attraversa il sud del Cile, il sud dell'Argentina e parti dell'oceano Pacifico. Chi si trova fuori dal percorso dell'anularità potrà vedere un'eclissi solare parziale. Tuttavia, per coloro che non potranno ammirare l’evento dal vivo, numerose piattaforme offriranno aggiornamenti in tempo reale e trasmissioni in diretta streaming, rendendo possibile seguire l’eclissi virtualmente da ogni parte del mondo.

Rapa Nui e Perito Moreno Probabilmente la località più straordinaria per assistere all'eclissi solare anulare del 2024 è Rapa Nui, nota anche come Isola di Pasqua. È un'isola vulcanica nel territorio del Cile, famosa per le sue numerose statue monumentali chiamate moai. È anche una delle isole abitate più remote del mondo Oltre a Rapa Nui un punto di osservazione speciale sarà il Parco Nazionale Perito Moreno in Argentina. In queste due zone la durata dell'anularità raggiungerà rispettivamente circa 6 minuti e 12 secondi e 6 minuti e 17 secondi. Previsto tempo nuvoloso Sfortunatamente, le possibilità di avere un cielo completamente sereno il giorno dell'eclissi sono piuttosto basse. Secondo il sito Time and Date, c'è una probabilità del 75% di nuvole su Rapa Nui, del 90% sul Parco Nazionale Perito Moreno e dal 65% al 70% per le aree lungo la costa atlantica dell'Argentina. Secondo il climatologo Jay Anderson, il lato argentino delle Ande offrirà le migliori condizioni meteorologiche per osservare l'eclissi.

La prossima eclissi anulare nel 2026 La prima cosa che rende questa eclissi solare anulare speciale è la sua durata. La fase dell'"anello di fuoco" durerà un massimo di 7 minuti e 25 secondi (nel Pacifico). Questo è due minuti più lungo rispetto all'ultima eclissi solare anulare avvenuta il 14 ottobre 2023. In secondo luogo, il punto di osservazione principale per questa eclissi è l'iconica Rapa Nui, nota anche come Isola di Pasqua, che offre un palcoscenico veramente unico per questo spettacolo celeste. Infine, la prossima eclissi solare anulare avverrà solo nel 2026 e sarà visibile solo dall'Antartide.