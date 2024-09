Superluna ed eclissi lunare parziale del 18 settembre, cosa sapere

La data da segnare sul calendario per osservare questi due eventi astronomici è la notte tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre. La Superluna e l'eclissi parziale lunare si verificheranno nelle stesse ore. L'eclissi sarà visibile da vari Paesi nel mondo, tra cui l'Italia, e il momento di massima visibilità per osservarla è previsto alle 4.44

Quello settembrino sarà un cielo ricco di suggestivi spettacoli celesti. Dopo aver assistito ad agosto ad alcuni degli eventi astronomici più affascinanti, come le stelle cadenti Perseidi nella notte di San Lorenzo, nelle prossime settimane potremo ammirare una superluna che verrà parzialmente eclissata dalla Terra, dando origine a un'eclissi lunare parziale. La data da segnare sul calendario per osservare questi due fenomeni astronomici è la notte tra martedì 17 e mercoledì 18 settembre . Ecco tutto quello che c'è da sapere.

La Superluna si verifica quando il nostro satellite coincide in maniera ravvicinata (entro il 90%) con il punto più vicino alla Terra, il cosiddetto “perigeo”. Il termine è stato introdotto nel 1979 dall'astrologo Richard Nolle per indicare questo tipo di fenomeno, in occasione del quale la luna appare più grande se osservata dalla Terra. Quella del 18 settembre sarà la seconda Superluna consecutiva (su quattro) di quest'anno, dopo il plenilunio di agosto. L'appuntamento per osservare questo affascinante evento lunare è fissato alle ore 04.34.

Come e dove vedere lo spettacolo celeste

Per apprezzare al meglio lo spettacolo dell'eclissi lunare parziale, è consigliabile, prima di tutto, recarsi in una zona il più possibile al buio e lontana da fonti di inquinamento luminoso che potrebbero rendere difficile l'osservazione del fenomeno. L'eclissi è attesa a partire dalle 4.15, dunque si consiglia di ammirarla nella sua fase iniziale: cioè, prima che il cielo inizi a schiarirsi per l'arrivo dell'alba. Infine, il modo migliore per ammirare questo evento celeste è dotarsi di un binocolo o, se possibile, di un telescopio, per poter catturare ogni attimo di questo affascinante spettacolo di settembre.