Nasa sceglie SpaceX per creare il velivolo che distruggerà l'Iss

Il veicolo Space X

L'agenzia spaziale americana aveva già annunciato in passato l'intenzione di immergere l’ISS nell'atmosfera terrestre sopra un oceano dopo la fine della sua vita. Alcuni pezzi si disintegreranno durante la manovra, altri più resistenti finiranno in mare. Per rendere fattibile questa operazione è necessario lo sviluppo di un veicolo potente, in grado di manovrare una stazione spaziale del peso di circa 430 mila chili. Il veicolo SpaceX dovrebbe consentire "di deorbitare la Stazione Spaziale ed evitare qualsiasi rischio per le aree abitate", ha affermato la Nasa. E anche questo veicolo, così come l’Iss, dovrebbe poi distruggersi al rientro nell'atmosfera terrestre.