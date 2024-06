La corsa allo spazio dei privati

Il viaggio di Sky Tg24 a Long Beach, in California, per raccontare la storia di Vast, società privata che punta a costruire e mettere in orbita la prima stazione spaziale commerciale nel 2025. Obiettivo: lavorare per la Nasa e collaborare anche con l'Italia, offrendo biglietti di andata e ritorno per lo spazio ad astronauti di agenzie spaziali e privati cittadini. Con una visione precisa del futuro: lavorare, vivere e un giorno nascere lontano dalla Terra

Live in Space. Vivere nello Spazio. Il sogno ha un indirizzo di Long Beach, nel sud della California. Dove troviamo un grande capannone con la scritta Vast , compagnia aerospaziale fondata due anni fa da Jed McCaleb che punta a costruire la più grande stazione spaziale al mondo in nome di una visione: una comunità di persone che vive, lavora, e magari un domani nasce lontano dalla Terra. Parola di Max Haot, il suo amministratore delegato, un imprenditore digitale votato allo spazio dopo molto tempo passato a riflettere sul futuro della specie umana e su come preservare il pianeta. Il suo modello di riferimento? Elon Musk, perché, spiega a Sky Tg24, “con SpaceX è riuscito a costruire qualcosa che sembrava impossibile e ha fatto da apripista ad altri imprenditori sulla via dell’esplorazione spaziale”.

La gara della Nasa

Nel vasto hangar dove ci accoglie l’atmosfera è quella da lavori in corso e il rumore delle macchine costante. “Noi siamo costruttori di stazioni spaziali - racconta Haot mentre ci mostra orgoglioso il modellino di Haven-1. “la nostra priorità numero uno è vincere il contratto della Nasa per rimpiazzare la Stazione spaziale internazionale, che verrà dismessa entro il 2030. Il programma si chiama Commercial Leo (Low Earth Orbit) Destinations e prevede entro il 2026 un vincitore che costruirà per la Nasa stazioni commerciali avendo come potenziali clienti agenzie spaziali nazionali, industrie e privati cittadini. Per colmare il ritardo nella competizione e vincere, c’erano compagnie che ci stavano lavorando ancora prima che venissimo fondati, un anno fa abbiamo annunciato il progetto Haven-1: costruire e mettere in orbita una stazione commerciale, farci vivere quattro astronauti per dieci giorni e poi farli ritornare casa, il tutto entro il 2026. Se rispettiamo i tempi credo che sarà molto difficile per la Nasa non scegliere noi come partner”.

D: come pensate di riuscire nell’impresa?

“Noi stiamo cercando di fare qualcosa di mai tentato prima: una stazione spaziale commerciale cinque volte meno costosa e più veloce a costruirsi da lanciare nello spazio nell’agosto del 2025. Fondamentale è la nostra partnerhip con SpaceX. Lanceremo la nostra stazione con un loro razzo Falcon 9 riutilizzabile. All’inizio sarà senza equipaggio, osserveremo come si comporta per tre mesi e poi lanceremo con un secondo razzo una navetta Dragon con equipaggio che raggiungerà Haven-1 per restarci dieci giorni. Sarà la prima di quattro spedizioni spalmate su tre anni, il tempo in cui Haven-1 resterà in orbita”.