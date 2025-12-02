Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di dicembre

Da una luminosa Superluna agli sciami meteorici delle Geminidi e delle Ursidi, dicembre è ricco di eventi astronomici da non perdere: ecco quando ammirare ogni spettacolo celeste

L’anno si conclude con le Ursidi, uno sciame meteorico più piccolo che raggiunge il picco nella notte tra il 21 e il 22 dicembre, la prima notte dell’inverno astronomico dopo il solstizio. Questo ultimo sciame meteorico del 2025 produce solitamente circa 10 meteore all’ora, sebbene tragga vantaggio dalle lunghe e buie notti in questo periodo dell’anno. Le migliori possibilità di avvistare le Ursidi si avranno a tarda notte e prima dell’alba, quando il radiante vicino alla costellazione dell’Orsa Minore sale più in alto nel cielo boreale.

A differenza della maggior parte degli sciami meteorici, le Geminidi iniziano la sera presto, rendendole più facili da vedere per le famiglie e gli osservatori occasionali. La finestra migliore per osservare lo spettacolo sarà dopo le 22:00 ora locale, quando il punto radiante dello sciame si eleverà in alto nel cielo, e prima delle 2:00 ora locale, quando la Luna sorgerà e inizierà a illuminare il cielo.

A dicembre si verificheranno diversi eventi astronomici degni di nota, tra cui il culmine dello sciame meteorico delle Geminidi intorno al 13-14 dicembre e il solstizio d'inverno il 21 dicembre. Altri eventi includono congiunzioni lunari con pianeti come Giove (il 7 dicembre) e Saturno (il 26 dicembre) e una Superluna Piena (chiamata Luna Fredda) il 5 dicembre.

La Superluna

L’ultima Luna piena dell’anno sarà una Superluna, che apparirà leggermente più grande e luminosa del solito quando sorgerà nella notte tra il 4 e il 5 dicembre. La Luna piena di dicembre sarà più luminosa perché si verificherà quando la Luna si avvicina al punto più vicino alla Terra nella sua orbita. In media, la Luna dista 384.855 chilometri dalla Terra, ma il 4 dicembre sarà circa 27.000 chilometri più vicina.

Conosciuta come Luna Fredda

La Luna piena di dicembre è tradizionalmente conosciuta come Luna Fredda, un nome legato all’arrivo dell’aria artica sul Nord America. Altri soprannomi per l’ultima Luna piena dell’anno includono Luna della Lunga Notte e Luna del Piccolo Spirito, che ricordano il freddo e le lunghe notti della stagione.

Eventi salienti

5 dicembre: Una Superluna Piena (o "Luna Fredda") sarà visibile, essendo la più "estrema" fino al 2042.

7 dicembre: Congiunzione tra la Luna e Giove.

13-14 dicembre: Apice dello sciame meteorico delle Geminidi. Sebbene sia lo sciame più intenso dell'anno, la Luna quasi piena potrebbe ridurre la visibilità, come riportato da Astronomitaly e questo video di YouTube.

21 dicembre: Si verifica il solstizio d'inverno, segnando l'inizio astronomico dell'inverno. La giornata sarà la più breve dell'anno e la notte la più lunga.

26 dicembre: Congiunzione tra la Luna e Saturno.

Altri eventi e osservazioni

Costellazioni: a dicembre, le costellazioni più visibili nell'emisfero nord sono Orione, Perseo, Ariete e Toro.

Pianeti: Giove e Marte saranno visibili per gran parte della notte, mentre Venere sarà visibile dopo il tramonto e Saturno nella prima parte della serata.

Congiunzioni: diverse congiunzioni celesti sono previste, tra cui la Luna e le Pleiadi il 13 dicembre e la Luna e Marte il 18 dicembre.