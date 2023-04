Nasa svela casa che simula vita su Marte: ospiterà missione di 1 anno

1/14 ©Getty

Un pezzetto di Marte sulla Terra: nel centro per l'addestramento degli astronauti di Houston, in Texas, apre le porte al pubblico l'habitat della Nasa Chapea (Crew Health and Performance Exploration Analog), stampato in 3D e costruito per simulare l'ambiente marziano il più realisticamente possibile

