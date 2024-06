Astronomia, tutti gli eventi astronomici da ammirare a giugno

Il solstizio d'estate

Il solstizio d'estate, che quest'anno cadrà il 20 giugno alle 20.51, segna il momento in cui il Sole raggiunge il punto di declinazione massima e rappresenta anche il giorno più lungo dell'anno. In questa data il Sole sorgerà alle 5.36 e tramonterà alle 20.51, garantendoci 15 ore e 15 minuti di luce. Il fenomeno inaugura – nel nostro emisfero – l'estate, mentre sancisce l'inizio dell'inverno nell'emisfero australe. Il momento del solstizio ritarda ogni anno di circa 6 ore a causa della precessione degli equinozi, un fenomeno che consiste in un lento cambiamento dell'orientamento dell'asse di rotazione della Terra (il cui movimento ricorda quello di una trottola), per poi riallinearsi ogni quattro anni durante gli anni bisestili (proprio come quest'anno).