Solstizio d'inverno, cos'è e quando cade il giorno più corto dell'anno

Cos'è il solstizio d'inverno

Il solstizio d'inverno è il giorno in cui comincia, dal punto di vista astronomico, la stagione invernale. L'inclinazione dell'asse della Terra rispetto al piano dell'eclittica (il cammino apparente tracciato dal Sole nel cielo durante l'anno) è al suo massimo possibile. L'asse è una linea immaginaria che collega il Polo Nord al Polo Sud, la Terra ruota su stessa e l'asse può essere più o meno inclinato. L'inclinazione dell'asse durante il solstizio di inverno è di 23,5 gradi. I momenti di massima inclinazione sono due, il solstizio di inverno e quello d'estate. Il solstizio d'inverno – per chi vive nell'emisfero nord del pianeta – è il momento in cui il Polo Nord è il più distante possibile dal Sole (in relazione al suo asse, non in assoluto); il solstizio d'estate, al contrario, è quello in cui è più vicino. Per chi si trova nell'emisfero Sud, il fenomeno è identico ma a giorni invertiti.

Quando cade nel 2023



Il termine "solstizio" arriva dal latino solstitium che significa letteralmente "sole fermo". Si verifica quando il Sole illumina una zona del Pianeta per meno ore, smette di "calare" rispetto all’equatore celeste poi inverte il cammino. Avviene in una finestra che va dal 20 al 23 dicembre, a causa della non perfetta corrispondenza tra il calendario moderno e l'anno solare, che dura 365,2422 giorni. Nel 2023 il giorno del solstizio è venerdì 22 dicembre.