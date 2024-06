Il calendario lunare di giugno 2024: cosa sapere

La Luna Piena di Fragola



Il fenomeno del plenilunio che ogni anno illumina il cielo di giugno si chiama Luna Piena di Fragola perché nasce dalla tradizione dei nativi americani di identificare con i diversi nomi le caratteristiche del periodo. Il mese di giugno, infatti, coincideva, tradizionalmente, col momento giusto per la raccolta delle fragoline di bosco. In Europa, questa Luna è anche detta Luna delle Rose, Luna Piena dei Fiori o Luna dell'idromele. Termini che omaggiano la fioritura e il periodo dei matrimoni. L’idromele è infatti la bevanda a base di miele regalata come augurio di fertilità e consumata dagli sposi nel loro primo mese di matrimonio durante il Medioevo. Ma quando si verificherà il plenilunio di giugno? Quest’anno la data da segnare sul calendario per osservare la Luna Piena di Fragola è il 22 giugno: quel giorno, il nostro satellite raggiungerà il massimo dell'illuminazione alle 3:08 (ora italiana).



Le fasi lunari di giugno 2024



• Luna nuova: 6 giugno 2024

• Primo quarto di Luna: 14 giugno 2024

• Luna piena (Luna Piena di Fragola): 22 giugno 2024

• Ultimo quarto di Luna: 28 giugno 2024



