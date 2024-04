La luna si è rovesciata 4 miliardi di anni fa, spiegata sua asimmetria

I materiali che formavano inizialmente la sua superficie sono affondati al suo interno, si sono sciolti e mescolati e sono poi ritornati in superficie sotto forma di lava. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience e guidato dall’Università americana dell’Arizona a Tucson

Oltre 4 miliardi di anni fa, quando era ancora giovanissima, la Luna si è “rovesciata”: i materiali che formavano inizialmente la sua superficie sono affondati al suo interno, si sono sciolti e mescolati e sono poi ritornati in superficie sotto forma di lava, dove li troviamo oggi. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience e guidato dall’Università americana dell’Arizona a Tucson. Si risolve così il mistero di lunga data sulla composizione asimmetrica del nostro satellite naturale, che mostra rocce vulcaniche ricche di titanio in quantità molto maggiore sul suo lato visibile. I risultati permettono di comprendere meglio l’evoluzione della Luna, formata circa 4,5 miliardi di anni fa, e forse anche quella di pianeti come la Terra e Marte.