Il calendario lunare di aprile 2024: ecco cosa sapere

Le cosiddette “fasi lunari” rappresentano i cambiamenti dell'aspetto della Luna visti dalla Terra. Si ripetono sempre nello stesso modo ogni mese, in un arco di tempo definito “mese sinodico”, pari a circa 29,5 giorni. Il mese sinodico, detto anche “lunazione” o “rivoluzione sinodica”, rappresenta il tempo che impiega la Luna per riallineare nuovamente la sua posizione con il Sole e la Terra dopo aver compiuto una rivoluzione intorno a quest'ultima. Si può anche definire come il tempo che intercorre tra un novilunio e quello successivo.

Le varie fasi lunari

L a faccia illuminata è sempre quella rivolta verso il Sole, ma dalla Terra l’aspetto della luna cambia a seconda del punto dell’orbita in cui si trova. Per questo motivo capita che la faccia illuminata non sempre sia rivolta anche verso la Terra. Nelle diverse fasi lunari si distinguono in :

- La Luna Nuova o novilunio, segue la Luna calante e segna l’inizio del mese lunare. In questa fase la Luna si interpone tra la Terra e il Sole e per tre giorni mostra il suo lato oscuro e quindi rimane sostanzialmente invisibile se alziamo gli occhi al cielo

- La Luna Crescente o Primo Quarto, si verifica dopo circa 7 giorni e mezzo dall’inizio del mese lunare. Avendo percorso un quarto della sua orbita, la Luna si mostra come un semicerchio luminoso, con la parte convessa rivolta ad occidente

- La Luna Piena o plenilunio, si verifica dopo 14 giorni, quando la Luna ha percorso metà della sua orbita, fase nella quale la Terra si trova tra la Luna e il Sole e quest’ultimo illumina un intero emisfero del nostro satellite, facendolo sembrare un disco tondo. La Luna Piena si verifica quando il nostro satellite, nell’ambito del suo moto intorno alla Terra, si trova in posizione perfettamente opposta al Sole, che la illumina completamente. Aprile, per antonomasia, veniva considerato il mese in cui le vallate americane si riempivano di piccoli fiori simili alle ortensie. Il muschio rosa colorava le verdi colline ed il plenilunio del mese veniva chiamato dai nativi americani come la “Luna Rosa”. Per ammirarla nel cielo di aprile servirà aspettare il giorno 24.

- La Luna Calante o Ultimo Quarto, si verifica dopo circa 21 giorni, quando la Luna ha percorso tre quarti della sua orbita e si presenta di nuovo come un semicerchio, ma dalla parte opposta. La parte convessa è rivolta, infatti, ad oriente.

Il calendario lunare di Aprile 2024

Ecco, infine, cosa succederà durante questo mese. Il 2 aprile è previsto l’Ultimo Quarto, mentre, l’8 aprile sarà il momento della Luna nuova. Il 15 aprile è previsto il Primo quarto mentre, come detto, il 24 ci sarà la Luna piena. La fase calante è prevista dall’1 al 7 aprile e dal 25 a 30 aprile, la fase crescente dal 9 al 24 aprile.