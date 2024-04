Astronomia, gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di aprile

Il mese di aprile, per gli appassionati ma non solo, prevede in calendario diversi eventi. Tra questi uno dei più attesi è certamente l’eclissi totale di sole, prevista per il giorno 8. Come sottolinea il sito dell’Unione Astrofili Italiana (Uai), l’eclisse non sarà visibile in Italia. La fase totale inizierà nell’Oceano Pacifico passando poi per il Messico, gli Stati Uniti d’America, dove attraverserà13 Stati, il Canada e terminerà poi nell’Oceano Atlantico. “La centralità dell’eclisse sarà in Messico e durerà 4m 28.1s, la magnitudine è 1.0565”, viene spiegato.

Le congiunzioni

Per quanto riguarda i pianeti, è interessante sapere che il 20 aprile Urano e Giove saranno a solo mezzo grado di distanza angolare. Si tratterà di un’ottima occasione per osservarli in contemporanea con uno strumento a grande campo adatto, come ad esempio un buon binocolo. Tra le congiunzioni, l’Uai segnala quella Luna - Marte – Saturno il 6 aprile, quella Luna – Venere il 7 e quella Luna – Giove il 10. E poi, ancora: Marte – Saturno l’11 aprile e Luna – Pleiadi sempre lo stesso giorno, in serata.

Le costellazioni

Osservando il cielo di aprile, poi, si potrà assistere alla transizione dal cielo invernale a quello estivo. “Nelle prime ore dopo il tramonto possiamo ancora ammirare le costellazioni che hanno dominato il cielo nei mesi precedenti: Orione, il Toro, i Gemelli, l'Auriga”, segnalano gli esperti. Allo stesso modo “nel cielo orientale, si cominciano a scorgere gli astri che saranno protagonisti della stagione estiva”. In particolare, “al tramontare a Sud-Ovest di Sirio - nella costellazione del Cane Maggiore - che per tutto l'inverno è stata la stella più brillante della volta celeste, corrisponde il sorgere a Nord-Est di Vega - nella costellazione della Lira - la stella più luminosa del cielo estivo, insieme ad Arturo del Bootes”.

Le Liridi e la Luna piena

Questo mese porterà anche una pioggia di stelle, con le Liridi, che saranno visibili tra martedì 16 e giovedì 25 aprile. Il picco di attività è stato indicato per lunedì 22 alle 9. Infine, nella notte tra il 23 e il 24 aprile sarà protagonista la Luna piena, con l’illuminazione del nostro satellite che però renderà difficile vedere la pioggia di stelle. Questa Luna piena di aprile è nota come “Luna rosa”. È la prima Luna piena di primavera nell’emisfero settentrionale e la prima Luna piena d’autunno in quello meridionale. Il suo nome non è dovuto al fatto che si colori di rosa, ma è legato all’esplosione di colori della primavera, in particolare con la pianta selvatica muschio phlox o subulata, il cui fiore può assumere tonalità rosate.