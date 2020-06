2/10 ©Getty

Perché si chiama Via Lattea? – La riposta va ricercata nella mitologia greca: Zeus, il padre degli dei, si era invaghito della mortale Alcmena, dalla loro unione nacque Ercole, un semidio. Per renderlo immortale, Zeus provò ad avvicinare il bimbo al seno di Era (sua moglie e regina degli dei) mentre dormiva. La dea però si svegliò di soprassalto e allontanò subito il bambino, facendo schizzare il latte in cielo. Secondo i greci, in quel momento nacque la Via Lattea. Nella foto: "La nascita della Via Lattea", Pieter Paul Rubens (1637)

Dalla missione Gaia nuovi indizi sulla storia della Via Lattea