Bombo, scoperta specie che sopravvive sott'acqua fino a una settimana

Lo studio sui bombi



Le regine dei bombi generalmente scavano nel terreno asciutto per andare in letargo. Per questo motivo, nessuno studio finora aveva indagato le possibilità di sopravvivenza di questi insetti in condizioni di allagamento. I ricercatori, guidati da Sabrina Rondea e Nigel Raine, hanno deciso di indagare questo aspetto, dopo aver visto le loro api regine in letargo sopravvivere a un incidente in laboratorio che aveva fatto sì che l’acqua entrasse nei contenitori in cui erano conservate. “La curiosità ci ha portato a condurre un esperimento completo con molte ripetizioni", ha sottolineato Rondeau. Nel corso dello studio, i ricercatori hanno selezionato 143 regine del comune bombo orientale non accoppiate e in letargo. Ogni regina è stata posta all'interno di un tubo di plastica contenente terriccio umido e dotato di un coperchio forato. Successivamente, le provette sono state conservate in un'unità refrigerata al buio per una settimana. Dopo aver verificato che le api fossero ancora vive, i ricercatori hanno mantenuto 17 provette come gruppo di controllo, mentre alle restanti 126 provette hanno aggiunto acqua fredda. Nella metà di queste provette la regina è stata lasciata galleggiare sopra l'acqua, mentre nelle rimanenti è stata spinta sotto l'acqua con uno stantuffo. Per ogni condizione, un terzo delle regine è stato lasciato immerso nell’acqua per otto ore, un altro terzo per 24 ore e la rimanente parte per sette giorni, simulando varie situazioni di allagamento. Al termine del test, gli insetti sono stati trasferiti in nuove provette, per monitorarne la sopravvivenza.