7/8 ©Getty

Nel caso vanno anche usati prodotti per evitare l’anafilassi, in caso di soggetti allergici, oppure fare degli impacchi freddi o usare creme contro il gonfiore. In casi estremi, se tutto ciò non dovesse funzionare, e il gonfiore delle parti del corpo che sono state punte dovesse permanere o aumentare, meglio rivolgersi ad un Pronto soccorso d’ospedale