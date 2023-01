Usa, via libera all'utilizzo del primo vaccino al mondo per le api

Negli Stati Uniti è arrivato il via libera all'utilizzo del primo vaccino al mondo per le api da miele. Lo riporta il Guardian , precisando che il preparato potrebbe rappresentare una nuova arma contro le malattie che devastano abitualmente le colonie, su cui si fa affidamento per l'impollinazione alimentare.

"Svolta nella protezione delle api"



Come spiegato in una nota dalla Dalan Animal Health, la società biotecnologica statunitense produttrice del vaccino, il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) ha concesso una licenza condizionale per il suo preparato, al fine di aiutare a proteggere le api mellifere dalla peste americana.

"Il nostro vaccino è una svolta nella protezione delle api", ha riferito Annette Kleiser, amministratore delegato di Dalan Animal Health. "Siamo pronti a cambiare il modo in cui ci prendiamo cura degli insetti, con un impatto sulla produzione alimentare su scala globale", ha aggiunto.



Come funziona il vaccino



Il vaccino inizialmente sarà disponibile solo per gli apicoltori commerciali. È stato sviluppato con l'obiettivo di frenare la peste americana, una grave malattia causata dalle larve del batterio Paenibacillus che può indebolire e uccidere gli alveari. Al momento, come precisa la fonte, non esiste una cura per la malattia, che in alcune zone degli Stati Uniti colpisce fino a un quarto degli alveari. Per combatterla, gli apicoltori generalmente distruggono o bruciano eventuali colonie infette e somministrano antibiotici per prevenire un'ulteriore diffusione.

La peste americana ha avuto origine negli Stati Uniti e da allora si è diffusa in tutto il mondo. Secondo la società biotecnologica statunitense produttrice del vaccino, in futuro potranno essere sviluppati altri vaccini simili al loro per altre malattie legate alle api, come la versione europea della peste.