Formello, anziano apre il contatore e viene aggredito da 60mila api

Tanto spavento per l’anziano signore aggredito da uno sciame di api, ma per fortuna nessuno shock anafilattico. L’incidente è avvenuto in provincia di Roma, all’apertura del contatore elettrico

Paura e zigomi gonfi per un anziano signore che, aprendo il contatore dell’energia elettrica, è stato aggredito da uno sciame di 60 mila api. All’interno dell’impianto gli insetti avevano costruito il loro nido. Nessun pericolo di vita per il signor Antonio ma tante punture e spavento. (COME DIFENDERSI DALLE API IN CASO DI ATTACCO)

I nidi d'api

La notizia riportata da Il Messaggero testimonia una stagione in cui sono stati molti i casi di nidi d’api rinvenuti nei contatori di luce e gas. Il consiglio è quello di aprirli con grande attenzione e molto lentamente. Secondo un sopralluogo si ritiene che la colonia di api era presente nel contatore da almeno due mesi. L’ultima ispezione fatta dal signor Antonio risale allo scorso maggio, ma della presenza di sciami non vi era ancora alcuna traccia.