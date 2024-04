Eclissi solare, quando e dove sarà visibile il grande spettacolo

Il raro fenomeno astronomico inizierà nell'Oceano Pacifico alle 15.42 ora locale (17.42 ora italiana), per poi terminare nell'Atlantico alle 20.52 ora locale (le 22.52 in Italia). Il "Sole nero" sarà visibile agli occhi di milioni di persone tra Messico, Stati Uniti e Canada. Per gli italiani sarà comunque possibile seguire l'evento su varie dirette streaming ascolta articolo

Manca ormai pochissimo all'evento astronomico più atteso dell'anno, l'eclissi solare totale. Oggi, lunedì 8 aprile, il raro e affascinante fenomeno oscurerà il cielo sopra Messico, Stati Uniti e Canada a partire dalle 15.42 ora locale (17.42 ora italiana) fino alle 20.52 ora locale (le 22.52 in Italia). Come sottolinea l'Unione Astrofili Italiani, la fase totale comincerà nell’Oceano Pacifico per poi terminare nell'Atlantico. Il “Sole nero” però non sarà visibile agli occhi degli italiani, che avranno comunque la possibilità di seguire il grande spettacolo del 2024 in tanti modi diversi. Negli Stati Uniti nel frattempo è scoppiata una vera e propria “febbre da eclissi” con milioni di persone, tra appassionati e scienziati, in viaggio per ammirare e immortalare l'atteso momento.



Quando si verifica un'eclissi L’eclissi solare è un fenomeno astronomico caratterizzato dall'oscuramento – totale o parziale – del disco solare da parte della Luna in fase di novilunio. Più precisamente, l'evento si verifica quando Sole, Luna e Terra sono perfettamente allineati tra piano equatoriale celeste e piano dell’eclittica. Durante il fenomeno la Luna si interpone tra il nostro Pianeta e il Sole, proiettando la propria ombra su una porzione della superficie terrestre, da cui è visibile l'oscuramento. Si tratta di uno spettacolo raro e sporadico perché l'orbita tracciata dal nostro satellite, che è inclinata di circa 5 gradi rispetto all'eclittica, rende più difficile il perfetto allineamento tra i tre corpi celesti. approfondimento Eclissi solare: cos'è, perché si verifica e come si osserva

Un evento speciale A rendere davvero speciale l'evento di oggi, oltre al raro fenomeno in sé, è soprattutto il fatto che il “Sole nero” sarà osservabile in una delle aree più popolate al mondo in cui vivono più di 30 milioni di persone. Generalmente infatti le eclissi solari sono visibili sono in regioni inaccessibili, come i poli. E non è finita qui, lo spettacolo di oggi avverrà eccezionalmente nel momento in cui l'attività del Sole è al massimo, consentendo agli scienziati uno studio più approfondito della corona solare. vedi anche Eclissi solare l'8 aprile, ecco come vederla in diretta in Italia

Come e quando vedere l'eclissi L'eclissi solare totale comincerà nell'Oceano Pacifico, passando per Messico, Stati Uniti (dove attraverserà ben 13 Stati) e Canada. Gli stati americani interessati saranno quindi Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pennsylvania, New York, Vermont, New Hampshire e Maine. Il “Sole nero”, che raggiungerà il suo massimo in Messico alle 18.17 ora locale (cioè le nostre 20.17) e durerà 4 minuti e 28 secondi, terminerà nell'Atlantico. Dall'Italia sarà possibile godere del grande spettacolo grazie alle dirette streaming sui siti della Nasa, dell'Inaf e del Virtual Telescope Project che trasmetterà l'evento a partire dalle 19 (ora italiana).

