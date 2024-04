Eclissi solare l'8 aprile, ecco come vederla in diretta in Italia

Il raro fenomeno naturale sarà visibile da Messico, Stati Uniti e Canada. Hli italiani non potranno ammirare dal vivo l'affascinante allineamento tra Sole-Luna-Terra, che si verificherà a partire dalle 17.42 (ora italiana), ma sarà comunque possibile osservarlo in diretta streaming

Si avvicina sempre di più la data dell'evento astronomico più atteso dell'anno, l'eclissi solare totale. Lunedì 8 aprile, il “Sole nero” sarà visibile agli occhi di oltre 44 milioni di persone tra Messico, Stati Uniti e Canada. Dall'Italia però non sarà possibile godere del raro fenomeno naturale che si verifica quando la Luna, in fase di novilunio, si allinea perfettamente con la Terra e il Sole. Ma si potrà comunque osservare in diretta streaming.

L'eclissi solare totale

Dopo oltre due anni di attesa, lo spettacolo astronomico inizierà quando da noi saranno le 17.42 (15.42 Utc) e si concluderà alle 22.52. L'eclissi, la cui fase di totalità avrà una durata massima di 4 minuti e mezzo, prenderà il via sulla costa pacifica del Messico, dove sarà visibile per la prima volta dal 1991, e proseguirà negli Stati Uniti passando dal Texas al Maine. Il percorso si svilupperà poi in Canada e terminerà sulla costa atlantica di Terranova. Secondo le previsioni, il luogo migliore da cui ammirarla sarà una piccola comunità dell'Illinois, nell'area di Carbondale.

La grande particolarità dell'eclissi dell'8 aprile è che sarà eccezionalmente visibile in una delle aree più popolate del mondo e si manifesterà nel momento in cui l'attività del Sole è al massimo. Proprio per questo numerosi appassionati e scienziati si preparano a volare oltreoceano per immortalare il fenomeno.