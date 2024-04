Eclissi solare l’8 aprile, negli Usa si scatenano i complottisti

Fine del mondo, scenari apocalittici, teorie del complotto. Il prossimo evento astronomico sarà un’occasione importante per appassionati e ricercatori ma sui social non mancano i video con le ipotesi più disparate. Lo spettacolo sarà visibile agli occhi di circa 44 milioni persone in Nord e Centro America e in Canada

L’8 aprile sarà il giorno dell’evento astronomico dell’anno. Dopo oltre due anni di attesa torna l’eclissi totale di Sole, il cosiddetto “Sole nero”. Il fenomeno sarà visibile agli occhi di oltre 44 milioni di persone tra Nord e Centro America e Canada. Non ci sarà quindi modo di assistere dall’Italia allo spettacolo naturale che inizierà lunedì quando da noi saranno le ore 17:42 e si concluderà alle 22:52. La massima durata della fase di totalità sfiorerà i 4 minuti e mezzo. Ma le reazioni della gente all’eclissi solare sono le più variegate: da una parte i ricercatori e gli appassionati che si preparano a volare oltreoceano per immortalare il momento, dall’altra gli utenti dei social che si stanno scatendando con le teorie più disparate. Dagli scenari apocalittici, ai complotti e ancora la fine del mondo, tutte ipotesi smentite da esperti e scienziati.

La teoria di Ninive

Una delle ipotesi apocalittiche più diffuse sui social riguarda l’antica città biblica di Ninive. Secondo i racconti, nell’VIII secolo a.C. la città venne visitata dal profeta Giona che profetizzò la distruzione del luogo se la popolazione non si fosse pentita dei propri peccati. In quell’occasione si sarebbe verificata anche un’eclissi totale di Sole e gli influencer dei social media ritengono che la stessa cosa potrebbe accadere l’8 aprile 2024 nelle città americane di nome Ninive, una nell’Ohio e una nell’Indiana. Questa teoria è del tutto priva di fondamento ma per i complottisti non è da escludere un down di tutti i sistemi elettrici.