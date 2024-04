Eclissi-mania negli Stati Uniti, i migliori punti di osservazione

L’8 aprile 2024 sarà un giorno memorabile per viaggiatori ed appassionati di astronomia perché sarà possibile assistere a una eclissi solare totale. Visibile in Messico, Stati Uniti e Canada, l'unicità del fenomeno è accentuata dal fatto che un'occasione simile non si ripeterà fino al 2044. Per “celebrare” l’occasione abbiamo chiesto a Visit The USA di aiutarci a selezionare le migliori località da cui ammirare questa meraviglia naturale