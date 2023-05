Perché le rose profumano, il segreto svelato dalla scienza

1/7 ©Getty

La fragranza della rosa dipende da un enzima che si chiama idrolasi NUDX1 ed è coinvolto nella sintesi del geraniolo, il composto volatile responsabile della caratteristica profumazione del fiore più romantico. Lo rileva uno studio pubblicato sulla rivista “Proceedings of the National Academy of Sciences” e realizzato da scienziati dell'Universite' Jean Monnet Saint-Etienne, in Francia.

