Milano, al Museo della Scienza la performance di Moritz Simon Geist

Venerdì 5 maggio dalle 20.30 alle 22, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia il media-artist Moritz Simon Geist suonerà per il pubblico le installazioni TECHNO ROBOT e VIBRATIONS, che compongono musica elettronica mettendo in dialogo l’intelligenza umana e quella artificiale.

La performance

Nel corso della serata, l’artista tedesco interagirà con il pubblico in inglese, proponendo momenti di performance musicale e di presentazione del percorso di ricerca sonora che lo ha condotto alla produzione dell’installazione Techno Robot, fino all’ideazione e realizzazione di Vibrations.

Lo studio di Moritz intreccia la fisica del suono, dispositivi robotici e algoritmi di machine learning come estensioni artificiali della creatività umana. Techno Robot è un'installazione sonora in cui robot suonano insoliti strumenti musicali autoprodotti. Un rullante fatto di dischi rigidi, una kalimba elettronica e un hi-hat pneumatico producono suoni incomparabili. Gli strumenti, costruiti personalmente da Geist, sono collegati a una piccola tastiera MIDI che li controlla e mixa i diversi pattern producendo un risultato musical futuristico. Vibrations è l’evoluzione di Techno Robot, un’installazione robotica e meccanica che integra elementi di intelligenza artificiale mettendoli in dialogo con lo stesso artista. Vibrations si ispira al classico vibrafono, del quale decostruisce il suono e la forma fisica per generare suoni attraverso barre di alluminio accordate e controllate da un sistema complesso di attuatori robotici.