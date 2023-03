8/8 ©Ansa

Il database della Nasa - chiamato Sentry: Earth Impact Monitoring del Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) del Jet Propulsion Laboratory - riporta infatti per il 27 marzo 2026 un rischio di impatto tra la Terra e l'asteroide 2023 DZ2 pari allo 0,0000026%. Si tratta di una possibilità di collisione pari a 1 su 38.000.000, ovvero ci sono il 99,9999974% di probabilità che l'asteroide manchi la Terra. In precedenza si era parlato di un rischio pari a 1 su 621: insomma, numeri ben diversi che avrebbero destato qualche preoccupazione in più.

